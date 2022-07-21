BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.07.2022 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
15 işlem için Ektedir.
Sözleşme No
15 işlem için Ektedir.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan ve işlem numaraları Ekte yer alan 15 Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047184
BIST
17:402.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,23
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
17:4017,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1159
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:4018,0819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1567
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:40972,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,06
|Açılış
|: 972,31
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ULUUN
|25,30
|530.967.897
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.162.473
|% 9,99
|
|KAPLM
|56,25
|60.076.614
|% 9,97
|
|MARKA
|2,99
|2.202.068
|% 9,93
|
|LIDER
|24,18
|183.946.338
|% -9,78
|
|SANFM
|15,76
|15.943.152
|% -5,35
|
|ALKA
|41,12
|45.283.897
|% -5,12
|
|IMASM
|64,45
|55.274.495
|% -5,08
|
|FENER
|50,75
|169.683.558
|% -4,61
|
|THYAO
|51,35
|4.055.500.548
|% 0,00
|
|SISE
|21,12
|1.427.734.744
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,01
|1.120.096.536
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|1.012.840.233
|% 3,91
|
|EREGL
|27,88
|973.437.037
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,01
|1.120.096.536
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|1.012.840.233
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,33
|309.575.988
|% 7,26
|
|TSKB
|2,30
|414.212.179
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|767.743.648
|% -0,22
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7073
|17,7229
|% 0,69
|
|Euro
|18,0573
|18,0814
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,0519
|21,1575
|% 0,14
|
|Frank
|18,1614
|18,2708
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6994
|4,7229
|% 0,64
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|7,57
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.612
|6.679
|71,00
|
|Yarım
|3.222
|3.267
|38,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,24
|
Seans Raporu
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