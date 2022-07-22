BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.07.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-KUCUK_REPS_T0-ON
Sözleşme No
0A8B490200189518
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8B490200189518 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047379
BIST
16:472.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,95
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.524
16:4717,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
16:4718,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1616
En Düşük
17,9826
16:47988,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,53
|Açılış
|: 988,55
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
989,26
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLRHO
|16,28
|36.034.045
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.305.020
|% 9,94
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|UFUK
|90,00
|6.320.243
|% -9,00
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|KERVT
|7,14
|95.492.995
|% -4,03
|
|DOBUR
|48,80
|6.749.925
|% -3,94
|
|ULUSE
|187,40
|7.118.565
|% -3,90
|
|THYAO
|50,90
|2.335.135.340
|% -1,36
|
|SISE
|21,22
|1.539.803.392
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,19
|1.124.689.975
|% 5,63
|
|EREGL
|28,40
|933.150.768
|% 2,16
|
|SAHOL
|19,80
|776.986.754
|% 2,91
|
|EKGYO
|3,19
|1.124.689.975
|% 5,63
|
|SKBNK
|1,35
|320.078.740
|% 2,27
|
|ODAS
|3,69
|613.123.008
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|225.178.569
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,81
|356.981.012
|% 4,38
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|16,11
|
|Altın Gr.
|981
|981
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.701
|2,00
|
|Tam
|6.620
|6.678
|-84,00
|
|Yarım
|3.226
|3.268
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,27
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02PAPIL
Yüzde 5.27 oranında artışla 15.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 055 adet işlem
-
17:01EKGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 155, 285 adet işlem
-
17:00GWIND
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 583, 873 adet işlem
-
16:59ETILR
Yüzde 4.17 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 697, 568 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 0.83 ) 2, 705