BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.07.2022 15:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
HEKTS.E_PREP_T0-ON SASA.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8BB5C100099223 0A8BB5C2000B84D3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BB5C100099223 ve 0A8BB5C2000B84D3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047559
BIST
16:052.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 33,92
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:0517,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1169
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:0518,2866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1634
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:05989,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,34
|Açılış
|: 989,33
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ANGEN
|34,92
|191.441.105
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.534.717
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.514.138
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|13.893.042
|% 9,92
|
|MIPAZ
|7,27
|33.139.724
|% 9,82
|
|HEDEF
|7,83
|83.057.524
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|UFUK
|84,40
|6.131.629
|% -5,22
|
|THYAO
|50,00
|2.811.430.177
|% -0,10
|
|EKGYO
|3,17
|1.444.792.275
|% 0,32
|
|SISE
|21,22
|1.363.881.842
|% 1,34
|
|EREGL
|28,56
|736.953.046
|% 1,49
|
|AKBNK
|8,87
|711.236.144
|% 2,66
|
|EKGYO
|3,17
|1.444.792.275
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,48
|264.664.900
|% 8,82
|
|ODAS
|3,76
|514.807.608
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,80
|635.357.153
|% 2,78
|
|TSKB
|2,43
|312.866.746
|% 3,85
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8368
|17,8441
|% 0,66
|
|Euro
|18,2767
|18,2866
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,4708
|21,5784
|% 1,17
|
|Frank
|18,4360
|18,5471
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7341
|4,7578
|% 0,63
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,83
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.741
|26,00
|
|Tam
|6.670
|6.724
|-38,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,46
|
Seans Raporu
16:05
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