BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.07.2022 16:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT091122T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A8BB5C200195533
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BB5C200195533 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047567
BIST
17:082.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 33,98
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:0817,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1055
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:0818,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1620
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:08985,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:08
|INTEM
|73,15
|37.067.119
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|36.126.630
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.592.122
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.734.523
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|192.863.711
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,84
|85.635.610
|% -9,89
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|23,92
|461.982.947
|% -5,23
|
|THYAO
|49,76
|3.302.454.788
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.533.426.881
|% 1,43
|
|AKBNK
|8,98
|927.147.779
|% 3,94
|
|EREGL
|28,52
|838.355.036
|% 1,35
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|308.823.868
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|838.235.131
|% 2,78
|
|ODAS
|3,77
|574.729.211
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|350.158.954
|% 3,42
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8284
|17,8327
|% 0,60
|
|Euro
|18,2728
|18,2852
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,4582
|21,5658
|% 1,11
|
|Frank
|18,4227
|18,5337
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7314
|4,7551
|% 0,58
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-9,73
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|5,00
|
|Tam
|6.642
|6.703
|-59,00
|
|Yarım
|3.236
|3.277
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,94
|98,94
|0,56
|
Seans Raporu
17:08
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17:23PNLSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 14.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 341, 234 adet işlem
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17:21MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 697, 783 adet işlem
-
17:21MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 697, 783 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, THYAO, PGSUS
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 26 artarak (% 1.41 ) 2, 250