BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.07.2022 17:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SAHOL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8BD8C2000A2C72
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BD8C2000A2C72 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047797
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,37
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0900
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
18:0518,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0781
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
18:05986,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,44
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|64,90
|24.794.576
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
|
|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
|
|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8561
|17,8602
|% 0,50
|
|Euro
|18,0770
|18,1245
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,4109
|21,5183
|% 0,25
|
|Frank
|18,4745
|18,5858
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7388
|4,7626
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-2,20
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.640
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.235
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,99
|