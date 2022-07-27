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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

27.07.2022 14:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISCTR.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8BFCC1000A21A8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BFCC1000A21A8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048014


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Cumhuriyet 6.651 6.752 26,00  
Tam 6.676 6.734 21,00  
Yarım 3.253 3.292 10,00  
Çeyrek 1.631 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,18  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,12  
B. Petrol 100 100 0,89  
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