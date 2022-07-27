BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.07.2022 14:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISCTR.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8BFCC1000A21A8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BFCC1000A21A8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048014
BIST
15:152.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:1517,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 18,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:1518,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1549
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:15991,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,61
|Açılış
|: 991,59
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:15
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|134.932.016
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.906.743
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.674.025
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,37
|43.128.661
|% -7,06
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.159.776
|% -3,83
|
|KORDS
|46,14
|135.891.891
|% -3,75
|
|UFUK
|79,90
|3.684.301
|% -3,73
|
|THYAO
|49,62
|2.323.506.598
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,75
|907.822.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|832.505.868
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|717.289.904
|% 0,67
|
|EREGL
|27,46
|608.064.451
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,21
|832.505.868
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|317.406.452
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|907.822.323
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|364.063.723
|% 4,00
|
|ADESE
|0,84
|113.772.394
|% 5,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9084
|17,9304
|% 0,41
|
|Euro
|18,2107
|18,2449
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,5391
|21,6471
|% 0,57
|
|Frank
|18,5343
|18,6459
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7542
|4,7780
|% 0,35
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|4,23
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|26,00
|
|Tam
|6.676
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,89
|