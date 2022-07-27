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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

27.07.2022 17:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_270722-290722 PETKM.E_PREP_270722-290722
Sözleşme No
0A8BFCC10009D61C 0A8BFCC2000B66BE
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BFCC10009D61C ve 0A8BFCC2000B66BE numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048248


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CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
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Altın Ons 1.719 1.719 1,75  
Altın Gr. 989 989 2,84  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.652 6.733 20,00  
Yarım 3.241 3.291 9,00  
Çeyrek 1.626 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,66 0,03  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 0,03  
B. Petrol 102 102 2,40  
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