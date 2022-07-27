BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıAKBNK.E_PREP_270722-290722 PETKM.E_PREP_270722-290722Sözleşme No0A8BFCC10009D61C 0A8BFCC2000B66BEİşlemin Gerçekleşme Tarihi27/07/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BFCC10009D61C ve 0A8BFCC2000B66BE numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048248BIST