BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.07.2022 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T1
Sözleşme No
0A8BFCC2001B04C7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8BFCC2001B04C7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048255
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
18:0518,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
18:05988,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|: 988,73
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8869
|17,8934
|% 0,20
|
|Euro
|18,0941
|18,1182
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,4699
|21,5776
|% 0,25
|
|Frank
|18,4675
|18,5787
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7486
|4,7724
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,52
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.653
|6.734
|21,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem