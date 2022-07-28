BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.07.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISCTR.E_PREP_T1-ON KCHOL.E_PREP_T1-ON
Sözleşme No
0A8C20C1000CF254 0A8C20C200102177
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8C20C1000CF254 ve 0A8C20C200102177 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048676
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0296
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.007,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.007,73
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8934
|17,8952
|% 0,09
|
|Euro
|18,1785
|18,2498
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6224
|21,7308
|% -0,23
|
|Frank
|18,6169
|18,7290
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7510
|4,7749
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|17,69
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,87
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.729
|6.807
|16,00
|
|Yarım
|3.279
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,82
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,42
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
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17:57ITTFH
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem