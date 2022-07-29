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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.07.2022 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFMCBFK2217_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRFSKMD82236_KESN_T0 TRFALNF92242_KESN_T0
Sözleşme No
0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 0A8C4502000E24D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/07/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 ve 0A8C4502000E24D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049286


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Altın Gr. 1.013 1.013 0,54  
Cumhuriyet 6.708 6.809 -1,00  
Tam 6.737 6.793 -41,00  
Yarım 3.283 3.321 -20,00  
Çeyrek 1.646 1.660 -10,00  
Gümüş.Ons 19,96 19,99 -0,03  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 -0,00  
B. Petrol 105 105 3,62  
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