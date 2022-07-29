BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.07.2022 16:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFMCBFK2217_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRFSKMD82236_KESN_T0 TRFALNF92242_KESN_T0
Sözleşme No
0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 0A8C4502000E24D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 ve 0A8C4502000E24D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049286
BIST
16:202.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 37,75
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:2017,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:2018,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0550
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:201.012,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.012,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:20
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.665.718
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.867.191
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.551.187
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.081.640
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,20
|42.608.182
|% -6,41
|
|DOBUR
|62,00
|11.711.497
|% -4,47
|
|THYAO
|50,15
|2.284.997.752
|% 0,91
|
|FROTO
|303,20
|1.224.037.852
|% 6,39
|
|SISE
|21,56
|1.163.142.130
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,62
|956.411.891
|% 1,29
|
|TUPRS
|265,00
|898.149.005
|% 2,99
|
|EKGYO
|3,10
|677.575.228
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|286.395.879
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|715.050.602
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|956.411.891
|% 1,29
|
|ODAS
|3,70
|372.920.877
|% -0,54
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9257
|% 0,02
|
|Euro
|18,2080
|18,2214
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,5846
|21,6929
|% -0,87
|
|Frank
|18,6114
|18,7235
|% -0,51
|
|Riyal
|4,7573
|4,7812
|% -0,06
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,62
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35SKBNK
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 885, 540 adet işlem
-
16:34ICBCT
Yüzde 7.73 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 841, 645 adet işlem
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, YKBNK
-
16:33UNLU
Yüzde 5.08 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 002, 201 adet işlem
-
16:32OZKGY
Yüzde 5.82 oranında artışla 7.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 881, 661 adet işlem