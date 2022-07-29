BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFMCBFK2217_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRDBRKT92223_KESN_T0 TRFSKMD82236_KESN_T0 TRFALNF92242_KESN_T0Sözleşme No0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 0A8C4502000E24D0İşlemin Gerçekleşme Tarihi29/07/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8C4502000FC377 0A8C450200130FAB 0A8C45020013120F 0A8C450200139293 ve 0A8C4502000E24D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049286BIST