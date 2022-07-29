BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.07.2022 16:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8C4502000AE11F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/07/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8C4502000AE11F numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049288
BIST
16:242.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 39,04
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:2417,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:2418,2211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0553
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:241.012,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.012,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:24
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.735.388
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.875.568
|% 9,91
|
|YAYLA
|6,36
|70.805.372
|% 9,84
|
|KZBGY
|70,85
|12.262.094
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,17
|42.731.285
|% -6,71
|
|DOBUR
|60,90
|11.755.665
|% -6,16
|
|THYAO
|50,15
|2.301.495.493
|% 0,91
|
|FROTO
|302,40
|1.230.587.636
|% 6,11
|
|SISE
|21,56
|1.173.377.539
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,62
|959.685.600
|% 1,29
|
|TUPRS
|265,30
|904.686.865
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,10
|677.841.382
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|292.240.388
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|715.805.008
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|959.685.600
|% 1,29
|
|ODAS
|3,71
|393.431.319
|% -0,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9221
|17,9281
|% 0,03
|
|Euro
|18,2050
|18,2211
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,5701
|21,6783
|% -0,93
|
|Frank
|18,6148
|18,7270
|% -0,50
|
|Riyal
|4,7574
|4,7812
|% -0,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,62
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39IMASM
Yüzde 9.66 oranında artışla 80.05 lira fiyatla işlem gören hissede 795, 567 adet işlem
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 93 artarak (% 1.56 ) 2, 273
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KRPLS, UZERB, BEYAZ, YAYLA
-
16:38
AGHOL, GLBMD, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
CEMTS, AYES, KLSYN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında