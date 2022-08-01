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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

01.08.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

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Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180625T13_KESN_T1 TRD080524T15_KESN_T0 TRT250123T11_KESN_T1
Sözleşme No
0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 0A8CB04200177126
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/08/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 ve 0A8CB04200177126 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050351


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YBTAS 22.880,00 777.920 % 10,00  
OZRDN 16,90 10.216.593 % 9,95  
FLAP 4,75 40.312.660 % 9,95  
CANTE 57,45 25.322.314 % 9,95  
SANEL 10,39 5.775.819 % 9,95  
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Sterlin 21,9126 22,0225 % 0,76  
Frank 18,8087 18,9220 % 0,32  
Riyal 4,7625 4,7864 % 0,16  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 4,54  
Altın Gr. 1.022 1.022 4,54  
Cumhuriyet 6.780 6.883 33,00  
Tam 6.815 6.866 32,00  
Yarım 3.320 3.357 16,00  
Çeyrek 1.665 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,37 0,00  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,00  
B. Petrol 100 100 -3,83  
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