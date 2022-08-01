BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.08.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180625T13_KESN_T1 TRD080524T15_KESN_T0 TRT250123T11_KESN_T1
Sözleşme No
0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 0A8CB04200177126
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 ve 0A8CB04200177126 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050351
BIST
16:572.651
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 58,14
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.651
En Düşük
2.600
16:5717,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:5718,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1045
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:571.021,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.021,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:55
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|OZRDN
|16,90
|10.216.593
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.312.660
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.322.314
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.775.819
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|134.670.580
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.626.770
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|164.991.973
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|105.895.153
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,30
|2.757.407.257
|% 1,79
|
|SISE
|22,92
|2.676.471.309
|% 5,04
|
|SASA
|46,18
|1.741.622.195
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,14
|1.121.791.787
|% 1,62
|
|EREGL
|28,06
|974.775.702
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,14
|1.121.791.787
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,83
|914.162.810
|% 1,68
|
|ODAS
|3,90
|705.006.999
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|242.865.247
|% -1,17
|
|SISE
|22,92
|2.676.471.309
|% 5,04
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9273
|17,9474
|% 0,19
|
|Euro
|18,4047
|18,4204
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,9126
|22,0225
|% 0,76
|
|Frank
|18,8087
|18,9220
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|33,00
|
|Tam
|6.815
|6.866
|32,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,83
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 57 artarak (% 2.30 ) 2, 339
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, IHGZT, KRPLS, FLAP, CANTE, RTALB, SANEL, IHLGM, YBTAS, OZRDN
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, YAYLA, KZBGY, IMASM, DIRIT, DOBUR
-
17:09
COSMO, AGHOL, IHGZT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
TMSN, SNGYO, RYSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında