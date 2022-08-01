BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT180625T13_KESN_T1 TRD080524T15_KESN_T0 TRT250123T11_KESN_T1Sözleşme No0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 0A8CB04200177126İşlemin Gerçekleşme Tarihi01/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CB042000FD396 0A8CB042000FD3E5 0A8CB042001588D7 0A8CB0420017D6DB 0A8CB0420017CC15 0A8CB04200179EFA 0A8CB04200179E46 ve 0A8CB04200177126 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050351BIST