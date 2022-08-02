BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.08.2022 16:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDTFVK82219_KESN_T0
Sözleşme No
0A8CD4C200114D4F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CD4C200114D4F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051110
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0623
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0432
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.025,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.025,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9408
|17,9425
|% 0,32
|
|Euro
|18,3041
|18,3284
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,8594
|21,9690
|% -0,03
|
|Frank
|18,7350
|18,8478
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7605
|4,7843
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,32
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.836
|6.906
|23,00
|
|Yarım
|3.331
|3.376
|11,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM