BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.08.2022 17:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
AKBNK.E_PREP_T0-ON ISCTR.E_PREP_T1-ON PETKM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8CD4C1000F4684 0A8CD4C1000F4CAC 0A8CD4C2001450FA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CD4C1000F4684 0A8CD4C1000F4CAC ve 0A8CD4C2001450FA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051184
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.024,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9423
|17,9478
|% 0,35
|
|Euro
|18,3109
|18,3389
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,8581
|21,9678
|% -0,04
|
|Frank
|18,7354
|18,8483
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7605
|4,7844
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|3,17
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,45
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.844
|6.912
|29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM