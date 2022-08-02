BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıAKBNK.E_PREP_T0-ON ISCTR.E_PREP_T1-ON PETKM.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A8CD4C1000F4684 0A8CD4C1000F4CAC 0A8CD4C2001450FAİşlemin Gerçekleşme Tarihi02/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CD4C1000F4684 0A8CD4C1000F4CAC ve 0A8CD4C2001450FA numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051184BIST