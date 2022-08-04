BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
04.08.2022 16:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFA1CP82211_KESN_T0
Sözleşme No
0A8D1CC2000CDCE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
04/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 4 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8D1CC2000CDCE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051918
BIST
17:182.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 44,88
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:1817,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:1818,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0893
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:181.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DARDL
|4,29
|270.597.980
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|534.467.678
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.085.691
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.989.650
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.100.049
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.178.593
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.236.322
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|ASUZU
|319,00
|358.799.370
|% -9,50
|
|THYAO
|55,45
|4.315.856.842
|% 0,82
|
|HEKTS
|38,22
|2.555.333.536
|% 7,60
|
|SISE
|23,82
|2.025.368.368
|% 2,32
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|SASA
|50,70
|1.213.317.143
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|844.646.889
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|866.338.519
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,06
|1.175.388.724
|% 2,85
|
|KARSN
|7,57
|1.596.862.257
|% 7,07
|
|ZOREN
|2,39
|384.388.528
|% 4,37
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9425
|17,9545
|% 0,15
|
|Euro
|18,3061
|18,3314
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6772
|21,7859
|% -0,14
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,19
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,08
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,13
|