Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

03.08.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
THYAO.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T1-ON
Sözleşme No
0A8CF902000C17BD 0A8CF9020012A4E2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/08/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CF902000C17BD ve 0A8CF9020012A4E2 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051514


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.724
Değişim :  1,46% |  39,21
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.734 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.681.847 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.530.537 % 10,00  
KRPLS 8,26 61.696.325 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
TMSN 59,45 556.631.860 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9339 17,9434 % 0,09  
Euro 18,3503 18,3845 % 0,78  
Sterlin 21,7034 21,8123 % -0,02  
Frank 18,6657 18,7781 % 0,43  
Riyal 4,7622 4,7860 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 23,65  
Altın Gr. 1.031 1.032 14,03  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.897 6.977 74,00  
Yarım 3.361 3.411 36,00  
Çeyrek 1.686 1.705 18,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 0,08  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,05  
B. Petrol 93,58 93,58 -3,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru