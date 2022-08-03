BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.08.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
THYAO.E_PREP_T0-ON SAHOL.E_PREP_T1-ON
Sözleşme No
0A8CF902000C17BD 0A8CF9020012A4E2
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8CF902000C17BD ve 0A8CF9020012A4E2 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051514
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1424
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.031,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,40
|Açılış
|: 1.031,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9339
|17,9434
|% 0,09
|
|Euro
|18,3503
|18,3845
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,7034
|21,8123
|% -0,02
|
|Frank
|18,6657
|18,7781
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7622
|4,7860
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|23,65
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|14,03
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.897
|6.977
|74,00
|
|Yarım
|3.361
|3.411
|36,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-3,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO