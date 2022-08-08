BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.08.2022 16:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTCMDE2233_KESN_T0 TRFTCMDE2233_KESN_100822 TRSENSA22315_KESN_T0
Sözleşme No
0A8DAC42000CE819 0A8DAC42000CF14A 0A8DAC420018746D
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DAC42000CE819 0A8DAC42000CF14A ve 0A8DAC420018746D numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052984
BIST
17:122.800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 49,22
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1217,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1218,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0986
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:121.029,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.029,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:10
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.145.101
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|153.950.483
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.828.471
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.990.421
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|27.694.615
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|214.536.444
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|249.396.249
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,85
|4.347.736.092
|% 1,12
|
|EKGYO
|3,47
|2.376.373.462
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.920.051.692
|% 3,55
|
|SISE
|23,98
|1.656.417.969
|% 2,48
|
|SASA
|52,10
|1.630.184.134
|% 4,62
|
|EKGYO
|3,47
|2.376.373.462
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,31
|860.437.311
|% 4,52
|
|TSKB
|3,24
|1.155.756.240
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.295.593.124
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,21
|749.837.645
|% 2,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9468
|17,9583
|% 0,26
|
|Euro
|18,3176
|18,3334
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6875
|21,7963
|% 0,61
|
|Frank
|18,7519
|18,8649
|% 1,10
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,17
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|7,17
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.970
|-20,00
|
|Yarım
|3.369
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 97 artarak (% 2.03 ) 3, 016
-
17:24XU100
Endeks 2, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 40, 323.00 milyon TL de
-
17:24KONKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 830, 970 adet işlem
-
17:21SEKUR
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 521 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 2, 801 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 39, 831.00 milyon TL de