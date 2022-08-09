BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.08.2022 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT060825T15_KESN_T1
Sözleşme No
0A8DD242000807D0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DD242000807D0 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053502
BIST
16:572.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -14,60
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:5717,9455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:5718,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0851
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:571.036,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.036,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DOGUB
|4,84
|44.735.959
|% 10,00
|
|ALKA
|47,24
|30.665.893
|% 9,96
|
|AKENR
|2,18
|111.527.345
|% 9,55
|
|ATEKS
|48,50
|27.392.099
|% 7,63
|
|BAKAB
|26,98
|28.619.435
|% 7,40
|
|ASUZU
|240,60
|14.077.747
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,98
|18.876.949
|% -9,83
|
|ANHYT
|13,62
|34.666.842
|% -4,49
|
|AVGYO
|2,64
|8.101.220
|% -3,30
|
|DZGYO
|2,40
|20.948.966
|% -3,23
|
|EREGL
|28,58
|1.141.712.212
|% -0,42
|
|AKBNK
|9,39
|1.094.723.881
|% 1,19
|
|ASELS
|23,90
|767.129.087
|% -0,42
|
|FROTO
|320,20
|584.315.804
|% -1,17
|
|DOHOL
|4,13
|544.361.191
|% -1,67
|
|DOHOL
|4,13
|544.361.191
|% -1,67
|
|AKBNK
|9,39
|1.094.723.881
|% 1,19
|
|GSRAY
|5,21
|296.115.877
|% 9,92
|
|BJKAS
|5,12
|279.991.909
|% 4,07
|
|AKENR
|2,18
|111.527.345
|% 9,55
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9374
|17,9483
|% -0,01
|
|Euro
|18,3649
|18,3846
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6557
|21,7643
|% 0,30
|
|Frank
|18,7782
|18,8913
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% 0,07
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|9,20
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.021
|41,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|13,00
|
|Yarım
|3.386
|3.422
|6,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|0,93
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 65 kaybederek (% -0.69 ) 2, 991
-
17:10DERHL
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 902 adet işlem
-
17:08ISCTR
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 610, 046 adet işlem
-
17:06BMSCH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 010, 750 adet işlem
-
17:05KZBGY
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 395 adet işlem