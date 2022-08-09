BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.08.2022 17:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TTKOM.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8DD242000A39A9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DD242000A39A9 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053507
BIST
17:122.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,77
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:1217,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:1218,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:121.036,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.035,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOGUB
|4,84
|44.736.124
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.737.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.147.137
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.937.027
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.696.835
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.096.513
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|134.282.140
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,00
|38.407.567
|% -9,86
|
|AKSUE
|28,98
|18.999.279
|% -9,83
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|59,05
|4.501.442.715
|% 0,51
|
|ISCTR
|5,97
|2.391.704.777
|% -6,13
|
|SASA
|50,65
|1.644.740.053
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,48
|1.603.436.193
|% 1,16
|
|TUPRS
|281,90
|1.552.053.305
|% 3,07
|
|EKGYO
|3,48
|1.603.436.193
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,97
|2.391.704.777
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,22
|1.373.917.400
|% 0,38
|
|ZOREN
|2,58
|634.573.126
|% 8,86
|
|MOBTL
|1,98
|432.469.538
|% 5,32
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9352
|17,9504
|% 0,00
|
|Euro
|18,3610
|18,3788
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,6589
|21,7675
|% 0,32
|
|Frank
|18,7706
|18,8837
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7577
|4,7815
|% 0,05
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|4,72
|
|Cumhuriyet
|6.921
|7.025
|45,00
|
|Tam
|6.940
|6.994
|7,00
|
|Yarım
|3.381
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|1,21
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 62 kaybederek (% -0.39 ) 3, 000
-
17:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, ZOREN
-
17:25XU100
Endeks 2, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 36, 402.00 milyon TL de
-
17:24YEOTK
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 616 adet işlem
-
17:23YAYLA
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 161 adet işlem