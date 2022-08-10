BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.08.2022 13:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRFTCMD82249_KESN_T1 TRFTCMD82249_KESN_T0
Sözleşme No
0A8DF5020009224C 0A8DF50200091851
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DF5020009224C ve 0A8DF50200091851 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054091
BIST
15:352.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 27,48
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:3517,9471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:3518,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2920
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5697
En Düşük
18,2578
15:351.038,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.038,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MGROS
|66,10
|383.669.378
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|196.406.705
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.447.063
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.808.270
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|16.856.671
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.407.374
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.364.682.893
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,62
|294.461.457
|% -9,03
|
|THYAO
|59,40
|2.627.709.519
|% 1,37
|
|YKBNK
|5,39
|1.826.302.949
|% 2,86
|
|KOZAL
|158,40
|1.517.442.833
|% -8,76
|
|AKBNK
|9,80
|1.428.407.945
|% 3,38
|
|KOZAA
|26,98
|1.364.682.893
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,39
|1.826.302.949
|% 2,86
|
|EKGYO
|3,54
|1.015.618.876
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,70
|676.322.751
|% 4,25
|
|ODAS
|3,95
|937.739.350
|% -5,73
|
|TSKB
|3,37
|583.980.733
|% 3,69
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9205
|17,9471
|% 0,27
|
|Euro
|18,5506
|18,5697
|% 1,60
|
|Sterlin
|21,8206
|21,9300
|% 1,17
|
|Frank
|18,9732
|19,0875
|% 1,40
|
|Riyal
|4,7565
|4,7804
|% 0,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-5,00
|
|Tam
|6.926
|6.979
|-18,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,48
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50NTGAZ
Yüzde 4.51 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 735, 868 adet işlem
-
15:49KONKA
Yüzde 4.44 oranında artışla 24.96 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 366, 717 adet işlem
-
15:48NTGAZ
Yüzde 4.22 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 698, 773 adet işlem
-
15:47SKBNK
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 928, 758 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, VESTL