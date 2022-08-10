BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRFTCMD82249_KESN_T1 TRFTCMD82249_KESN_T0Sözleşme No0A8DF5020009224C 0A8DF50200091851İşlemin Gerçekleşme Tarihi10/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DF5020009224C ve 0A8DF50200091851 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054091BIST