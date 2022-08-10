BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.08.2022 13:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISGYO.E_PREP_T0-ON SISE.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8DF501000ACCE7 0A8DF501000ACE0F 0A8DF502000E19FB 0A8DF502000DE826
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DF501000ACCE7 0A8DF501000ACE0F 0A8DF502000E19FB ve 0A8DF502000DE826 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054089
BIST
16:522.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 27,56
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:5217,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:5218,5261
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2484
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:521.036,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.036,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MGROS
|66,10
|385.594.937
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.343.918
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|378.299.661
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.991.307
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.055.173
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.982.859
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.513.273.271
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,90
|1.655.874.159
|% -9,04
|
|THYAO
|59,70
|3.844.106.477
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,39
|2.261.333.012
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,80
|1.771.524.002
|% 3,38
|
|KOZAL
|157,90
|1.655.874.159
|% -9,04
|
|EKGYO
|3,65
|1.643.506.684
|% 5,49
|
|EKGYO
|3,65
|1.643.506.684
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,39
|2.261.333.012
|% 2,86
|
|ODAS
|4,03
|1.154.403.326
|% -3,82
|
|ZOREN
|2,75
|748.961.921
|% 6,18
|
|ISCTR
|6,04
|1.251.899.226
|% 1,34
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9230
|17,9334
|% 0,19
|
|Euro
|18,5163
|18,5286
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,8269
|21,9364
|% 1,20
|
|Frank
|18,9673
|19,0815
|% 1,37
|
|Riyal
|4,7610
|4,7849
|% 0,22
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.904
|7.008
|-2,00
|
|Tam
|6.930
|6.987
|-10,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|-0,89
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05USAK
Yüzde 5.09 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 605, 740 adet işlem
-
17:04VKFYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 204 adet işlem
-
17:03KONKA
Yüzde 4.69 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 046, 693 adet işlem
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 72 artarak (% 1.21 ) 2, 492
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, DOGUB, KERVN, AYES, OBASE, KONTR, MGROS, VKFYO, SNGYO, ASUZU