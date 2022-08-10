BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.08.2022 17:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRSTPRSK2217_KESN_T0 TRB220223T13_KESS_T0
Sözleşme No
0A8DF50200124AC0 0A8DF50200217C70
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8DF50200124AC0 ve 0A8DF50200217C70 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054256
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0336
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1879
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.031,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8560
|17,8653
|% -0,19
|
|Euro
|18,4265
|18,4656
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,8018
|21,9111
|% 1,09
|
|Frank
|18,9113
|19,0253
|% 1,07
|
|Riyal
|4,7364
|4,7601
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.908
|7.001
|4,00
|
|Yarım
|3.366
|3.423
|2,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.711
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|97,49
|97,49
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046