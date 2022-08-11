BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.08.2022 15:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180123T10_KESN_T0
Sözleşme No
0A8E194200081E6B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8E194200081E6B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054619
BIST
16:142.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 41,90
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:1417,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0815
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:1418,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1610
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:141.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BARMA
|43,56
|7.361.204
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.769.909
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.940.943
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.605
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.878.173
|% 9,81
|
|TIRE
|19,92
|223.778.176
|% -9,62
|
|PAMEL
|189,20
|14.851.279
|% -9,04
|
|KZBGY
|32,00
|59.792.780
|% -8,26
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,30
|5.346.337.354
|% 1,91
|
|AKBNK
|10,08
|2.252.658.639
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,59
|2.082.093.299
|% 3,33
|
|SASA
|53,50
|1.931.235.885
|% 1,33
|
|SISE
|24,44
|1.615.577.840
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,68
|1.555.552.307
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,59
|2.082.093.299
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,21
|968.562.147
|% 0,48
|
|AKBNK
|10,08
|2.252.658.639
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,20
|1.378.709.467
|% 2,65
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9231
|17,9505
|% 0,46
|
|Euro
|18,5599
|18,5758
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,8784
|21,9881
|% 0,52
|
|Frank
|19,0374
|19,1521
|% 0,83
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,49
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29GSRAY
Yüzde 9.36 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 724, 618 adet işlem
-
16:28SARKY
Yüzde 6.19 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 828 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 73 artarak (% 1.89 ) 3, 109
-
16:27XU100
Endeks 2, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 43, 291.00 milyon TL de
-
16:27KRPLS
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 345, 004 adet işlem