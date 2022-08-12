BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT020926T17_KESN_T0 TRT020926T17_KESN_310822 TRDZKVKK2213_KESN_T0 TRT200923T18_KESN_T1Sözleşme No0A8E3D42000A44BE 0A8E3D4200103A56 0A8E3D4200103A5D 0A8E3D4200149934 0A8E3D420016751Fİşlemin Gerçekleşme Tarihi12/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8E3D42000A44BE, 0A8E3D4200103A56, 0A8E3D4200103A5D, 0A8E3D4200149934 ve 0A8E3D420016751F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055066BIST