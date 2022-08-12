BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.08.2022 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT020926T17_KESN_T0 TRT020926T17_KESN_310822 TRDZKVKK2213_KESN_T0 TRT200923T18_KESN_T1
Sözleşme No
0A8E3D42000A44BE 0A8E3D4200103A56 0A8E3D4200103A5D 0A8E3D4200149934 0A8E3D420016751F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8E3D42000A44BE, 0A8E3D4200103A56, 0A8E3D4200103A5D, 0A8E3D4200149934 ve 0A8E3D420016751F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055066
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 99,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 99,6000
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1070
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:5911,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,15
|Açılış
|: 11,88
|
|Önceki Kapanış
|: 11,73
|
11,89
En Düşük
11,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9355
|17,9417
|% 0,02
|
|Euro
|18,4051
|18,4256
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,6942
|21,8030
|% -0,64
|
|Frank
|18,9671
|19,0813
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.946
|7.015
|23,00
|
|Yarım
|3.384
|3.429
|11,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.714
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|-1,38
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem