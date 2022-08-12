BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.08.2022 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
THYAO.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8E3D42000C6590 0A8E3D4200133987
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8E3D42000C6590 ve 0A8E3D4200133987 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055077
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.038,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9322
|% -0,03
|
|Euro
|18,3727
|18,4272
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,6822
|21,7909
|% -0,70
|
|Frank
|18,9561
|19,0702
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7579
|4,7817
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.947
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.385
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,28
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem