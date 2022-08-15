BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.08.2022 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180123T10_KESS_T0
Sözleşme No
0A8EA842001013F6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8EA842001013F6 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055499
BIST
17:062.861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,49
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:0617,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:0618,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0869
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:061.026,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.026,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CMBTN
|240,30
|5.798.439
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.443.566
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.034.212
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.549.802
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.153.104
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|19.154.901
|% -6,13
|
|DEVA
|33,58
|89.577.711
|% -5,09
|
|INTEM
|83,60
|4.626.411
|% -4,51
|
|THYAO
|63,45
|4.144.735.805
|% 1,68
|
|GSRAY
|6,87
|1.605.394.551
|% 4,41
|
|AKBNK
|10,25
|1.557.048.234
|% 2,50
|
|ODAS
|4,40
|1.523.196.473
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,48
|1.295.736.648
|% 0,74
|
|ODAS
|4,40
|1.523.196.473
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,55
|1.159.868.390
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,87
|1.605.394.551
|% 4,41
|
|YKBNK
|5,48
|1.295.736.648
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,44
|945.880.176
|% -4,10
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9520
|17,9639
|% 0,18
|
|Euro
|18,3071
|18,3179
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6469
|21,7555
|% -0,22
|
|Frank
|18,9513
|19,0654
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,51
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,66
|
|Cumhuriyet
|6.867
|6.971
|-71,00
|
|Tam
|6.892
|6.946
|-46,00
|
|Yarım
|3.358
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,38
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-4,68
|
Seans Raporu
17:04
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, KOZAA
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 05 kaybederek (% -0.44 ) 2, 522
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, COSMO, BJKAS, DENGE, TRCAS, BRKO, CMENT, MANAS, HLGYO, TSPOR
-
17:19
MRGYO, KLSYN, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
INTEM, VKFYO, SMRTG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında