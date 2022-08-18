BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.08.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT181023T19_KESN_T1
Sözleşme No
0A8F1582002613E7
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8F1582002613E7 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056722
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1256
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0553
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.023,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.023,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.784.401
|% 9,97
|
|VKING
|6,07
|5.122.927
|% 9,96
|
|ARSAN
|4,60
|114.885.486
|% 8,24
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0704
|18,0735
|% 0,70
|
|Euro
|18,2997
|18,3321
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,6205
|21,7289
|% 0,26
|
|Frank
|18,8807
|18,9944
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7982
|4,8223
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.860
|6.943
|27,00
|
|Yarım
|3.343
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|96,21
|96,21
|2,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
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17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem