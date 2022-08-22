BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.08.2022 16:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ARCLK.E_PREP_T0-ON KCHOL.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8FA441000C51A9 0A8FA44200163FF0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8FA441000C51A9 ve 0A8FA44200163FF0 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057561
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,0966
En Düşük
18,0210
18:0518,0145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0145
En Düşük
17,9439
18:051.008,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.008,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.010,64
En Düşük
1.005,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0618
|18,0631
|% -0,01
|
|Euro
|17,9361
|18,0252
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,1885
|21,2948
|% 0,08
|
|Frank
|18,6599
|18,7723
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7953
|4,8194
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-0,70
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.769
|6.887
|5,00
|
|Yarım
|3.298
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.683
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem