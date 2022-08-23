BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.08.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT050624T35_KESN_T0 TRDVVRKE2234_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A8FC942000D902F 0A8FC9420010BD23 0A8FC942001C199A 0A8FC942001C1670 0A8FC942001C166F 0A8FC942001CD961
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8FC942000D902F 0A8FC9420010BD23 0A8FC942001C199A 0A8FC942001C1670 0A8FC942001C166F ve 0A8FC942001CD961 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057801
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0886
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.018,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.018,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1093
|18,1152
|% 0,28
|
|Euro
|18,0558
|18,0763
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4009
|21,5083
|% 1,08
|
|Frank
|18,7376
|18,8505
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8075
|4,8316
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,22
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|11,66
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.849
|6.918
|36,00
|
|Yarım
|3.337
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,16
|