BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT050624T35_KESN_T0 TRDVVRKE2234_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1Sözleşme No0A8FC942000D902F 0A8FC9420010BD23 0A8FC942001C199A 0A8FC942001C1670 0A8FC942001C166F 0A8FC942001CD961İşlemin Gerçekleşme Tarihi23/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8FC942000D902F 0A8FC9420010BD23 0A8FC942001C199A 0A8FC942001C1670 0A8FC942001C166F ve 0A8FC942001CD961 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057801BIST