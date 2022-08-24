BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.08.2022 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT110226T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A8FEE020020565D 0A8FEE0200205867
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8FEE020020565D ve 0A8FEE0200205867 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058164
BIST
17:313.064
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -57,45
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.064
17:3118,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:3118,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:311.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:28
|HKTM
|17,71
|3.419.890
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.680.889
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.631.512
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,30
|57.054.088
|% -8,25
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,45
|9.922.199.771
|% 2,43
|
|ISCTR
|7,64
|4.947.778.337
|% -6,83
|
|YKBNK
|6,08
|3.920.849.233
|% -3,18
|
|AKBNK
|11,10
|3.439.083.142
|% -3,31
|
|GARAN
|23,08
|3.204.207.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,08
|3.920.849.233
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,64
|4.947.778.337
|% -6,83
|
|EKGYO
|3,85
|2.189.162.362
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,36
|948.339.779
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,10
|3.439.083.142
|% -3,31
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1515
|18,1595
|% 0,28
|
|Euro
|18,0329
|18,0477
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,3385
|21,4455
|% -0,13
|
|Frank
|18,7015
|18,8141
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8165
|4,8406
|% 0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|2,78
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.835
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.330
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,42
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43ISCTR
Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 450, 053 adet işlem
-
17:42SANFM
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 481 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PETKM, AKBNK
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, TCELL
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 19 kaybederek (% -1.34 ) 2, 735