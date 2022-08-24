BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.08.2022 17:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TSKB.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A8FEE02000D0912
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A8FEE02000D0912 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058173
BIST
17:543.062
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -59,53
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5418,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5418,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:541.022,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.022,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.023,28
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:52
|HKTM
|17,71
|3.470.912
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.749.884
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|255.835.428
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.866.829
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|310,80
|58.291.306
|% -8,40
|
|ISCTR
|7,56
|5.181.292.372
|% -7,80
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|THYAO
|68,95
|10.434.966.405
|% 1,70
|
|ISCTR
|7,56
|5.181.292.372
|% -7,80
|
|YKBNK
|6,05
|4.058.732.293
|% -3,66
|
|AKBNK
|11,06
|3.587.059.844
|% -3,66
|
|GARAN
|22,86
|3.441.216.816
|% -0,95
|
|YKBNK
|6,05
|4.058.732.293
|% -3,66
|
|ISCTR
|7,56
|5.181.292.372
|% -7,80
|
|EKGYO
|3,82
|2.269.260.609
|% -3,78
|
|ALBRK
|2,33
|975.342.160
|% 1,75
|
|AKBNK
|11,06
|3.587.059.844
|% -3,66
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1504
|18,1567
|% 0,26
|
|Euro
|18,1131
|18,1278
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3579
|21,4650
|% -0,04
|
|Frank
|18,6940
|18,8066
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8153
|4,8394
|% 0,14
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,43
|
Seans Raporu
17:52
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17:57RYSAS
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