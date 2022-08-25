BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.08.2022 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TSKB.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A9011C2000A937F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9011C2000A937F numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058358
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.025,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|3,19
|296.513.816
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|88.746.309
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.740.653
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.231.995
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.386.243
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.167.960
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.818.903
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|461.441.774
|% -7,08
|
|OBASE
|16,26
|213.650.150
|% -6,66
|
|UZERB
|40,22
|954.742
|% -6,47
|
|ISCTR
|7,88
|8.365.692.984
|% 4,65
|
|THYAO
|70,00
|6.775.514.210
|% 1,97
|
|YKBNK
|6,56
|5.299.046.003
|% 8,61
|
|AKBNK
|12,01
|5.226.070.010
|% 8,49
|
|GARAN
|25,76
|3.244.807.242
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,88
|8.365.692.984
|% 4,65
|
|YKBNK
|6,56
|5.299.046.003
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,85
|2.582.881.417
|% 1,32
|
|AKBNK
|12,01
|5.226.070.010
|% 8,49
|
|DOHOL
|5,30
|1.703.922.673
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1640
|18,1708
|% 0,16
|
|Euro
|18,1187
|18,1361
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,4152
|21,5226
|% 0,41
|
|Frank
|18,7736
|18,8867
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8210
|4,8452
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem