BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.08.2022 17:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Taahhütlü İşlemler Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD251023T18_STIP_T0-ON
Sözleşme No
0A9011C20018E865
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9011C20018E865 numaralı Taahhütlü İşlemler Pazar sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 20'nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058361
BIST
17:473.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 78,51
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:4718,1728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:4718,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:471.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VAKFN
|3,19
|289.887.594
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|87.876.476
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.601.145
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.044.058
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|440.086.336
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,37
|209.407.299
|% -6,03
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|THYAO
|69,90
|6.554.879.895
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.226.406.797
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|EKGYO
|3,85
|2.422.894.323
|% 1,32
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,37
|1.595.995.277
|% 8,92
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1625
|18,1728
|% 0,17
|
|Euro
|18,1371
|18,1601
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4526
|21,5602
|% 0,58
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8216
|4,8457
|% 0,20
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.865
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,12
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem