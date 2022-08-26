BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıGUBRF.E_PREP_T0-ON ODAS.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A903581000E8D89 0A903581000E936C 0A9035820007BAF8İşlemin Gerçekleşme Tarihi26/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A903581000E8D89 0A903581000E936C ve 0A9035820007BAF8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058595BIST