BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.08.2022 17:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
GUBRF.E_PREP_T0-ON ODAS.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A903581000E8D89 0A903581000E936C 0A9035820007BAF8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A903581000E8D89 0A903581000E936C ve 0A9035820007BAF8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058595
BIST
17:333.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 19,58
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:3318,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:3318,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1232
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:331.020,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,08
|Açılış
|: 1.020,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:31
|HKTM
|21,42
|13.402.258
|% 9,96
|
|NTGAZ
|18,91
|115.389.570
|% 8,74
|
|IHAAS
|63,75
|12.140.134
|% 7,14
|
|MOBTL
|2,16
|213.339.850
|% 6,93
|
|GRSEL
|8,86
|125.872.730
|% 6,88
|
|PAMEL
|145,00
|51.459.852
|% -9,99
|
|MTRKS
|72,85
|82.743.499
|% -9,33
|
|ISKPL
|5,70
|179.654.701
|% -6,40
|
|GLCVY
|15,13
|28.045.012
|% -4,60
|
|CANTE
|90,00
|10.106.926
|% -4,26
|
|OYAKC
|15,13
|428.915.660
|% 2,51
|
|GESAN
|66,05
|306.057.897
|% 6,62
|
|KONTR
|193,40
|287.184.557
|% 2,55
|
|TURSG
|6,26
|225.664.730
|% 1,62
|
|MOBTL
|2,16
|213.339.850
|% 6,93
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1743
|18,1848
|% 0,12
|
|Euro
|18,2373
|18,2483
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4442
|21,5517
|% 0,03
|
|Frank
|18,8340
|18,9475
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,07
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.831
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.329
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,32
|