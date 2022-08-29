BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.08.2022 13:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT080323T10_KESN_T1
Sözleşme No
0A90A042000BC31F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A90A042000BC31F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058830
BIST
13:443.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -8,79
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:4418,1935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:4418,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0695
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:441.009,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.009,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TATGD
|20,14
|46.831.178
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|63.615.699
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.402.394
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.205.246
|% 9,91
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.610.268
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.811.111
|% -9,94
|
|ANELE
|3,14
|38.236.608
|% -8,45
|
|AVOD
|2,37
|92.318.833
|% -8,14
|
|QUAGR
|27,86
|95.007.438
|% -7,93
|
|THYAO
|69,90
|3.846.408.250
|% 0,29
|
|PETKM
|13,85
|3.359.294.825
|% 5,73
|
|YKBNK
|6,82
|2.061.753.171
|% -2,57
|
|HALKB
|7,46
|2.004.285.595
|% 4,63
|
|VAKBN
|6,52
|1.643.448.276
|% 7,77
|
|YKBNK
|6,82
|2.061.753.171
|% -2,57
|
|HALKB
|7,46
|2.004.285.595
|% 4,63
|
|VAKBN
|6,52
|1.643.448.276
|% 7,77
|
|PETKM
|13,85
|3.359.294.825
|% 5,73
|
|EKGYO
|3,96
|969.344.404
|% 0,00
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1870
|18,1941
|% 0,16
|
|Euro
|18,1589
|18,1633
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2188
|21,3252
|% -0,20
|
|Frank
|18,7318
|18,8446
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,59
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-58,00
|
|Tam
|6.774
|6.822
|-109,00
|
|Yarım
|3.301
|3.335
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,87
|