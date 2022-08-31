BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.08.2022 17:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT110226T13_KESN_T1 TRT180625T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A90E8420005F034 0A90E842001DC4FD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A90E8420005F034 ve 0A90E842001DC4FD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059107
BIST
17:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,43
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:2918,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:2918,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2826
En Düşük
18,1387
17:291.006,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.006,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.568.693
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.283.869
|% 9,97
|
|PETUN
|31,36
|22.804.480
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|4.017.686
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.122.995
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|21.132.076
|% -9,42
|
|FLAP
|7,04
|134.912.831
|% -6,88
|
|THYAO
|72,75
|6.424.560.677
|% 3,26
|
|PETKM
|14,20
|5.720.043.022
|% 5,58
|
|GARAN
|23,32
|4.336.097.573
|% -3,72
|
|YKBNK
|7,16
|3.865.044.441
|% 4,37
|
|AKBNK
|12,01
|3.114.265.417
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,08
|2.408.490.601
|% 1,24
|
|YKBNK
|7,16
|3.865.044.441
|% 4,37
|
|PETKM
|14,20
|5.720.043.022
|% 5,58
|
|ISCTR
|8,07
|2.800.658.376
|% 1,38
|
|HALKB
|8,58
|2.900.030.051
|% 9,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1811
|18,2090
|% 0,04
|
|Euro
|18,2744
|18,2851
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0934
|21,1992
|% -0,05
|
|Frank
|18,5152
|18,6268
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,08
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.739
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.284
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,67
|96,67
|-1,17
|
Seans Raporu
17:27
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17:42TKFEN
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17:41
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Endeks 3, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 62, 605.00 milyon TL de
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17:41GWIND
Yüzde 9.74 oranında artışla 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 504, 736 adet işlem