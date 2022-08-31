BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT110226T13_KESN_T1 TRT180625T13_KESN_T1Sözleşme No0A90E8420005F034 0A90E842001DC4FDİşlemin Gerçekleşme Tarihi31/08/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A90E8420005F034 ve 0A90E842001DC4FD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059107BIST