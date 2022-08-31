BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
31.08.2022 17:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TSKB.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A90E8420009F267
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
31/08/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 31 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A90E8420009F267 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059111
BIST
17:053.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 21,85
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:0518,2036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:0518,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
17:051.003,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.003,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:03
|EGGUB
|279,40
|91.124.140
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.158.912
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|118.949.507
|% 9,97
|
|ALKA
|66,80
|51.267.291
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.881.866
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.453.212
|% -9,98
|
|PAMEL
|124,30
|20.595.752
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|FLAP
|7,06
|130.848.830
|% -6,61
|
|THYAO
|72,80
|5.994.324.428
|% 3,34
|
|PETKM
|14,12
|4.989.872.250
|% 4,98
|
|GARAN
|23,40
|3.975.904.349
|% -3,39
|
|YKBNK
|7,17
|3.481.934.809
|% 4,52
|
|AKBNK
|12,12
|2.811.348.976
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,08
|2.215.292.137
|% 1,24
|
|YKBNK
|7,17
|3.481.934.809
|% 4,52
|
|PETKM
|14,12
|4.989.872.250
|% 4,98
|
|HALKB
|8,59
|2.793.726.429
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,08
|2.509.372.502
|% 1,51
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1834
|18,1956
|% -0,03
|
|Euro
|18,2348
|18,2429
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0471
|21,1527
|% -0,27
|
|Frank
|18,4961
|18,6075
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8238
|4,8480
|% 0,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-7,30
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.731
|6.790
|-42,00
|
|Yarım
|3.280
|3.319
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|-1,73
|
Seans Raporu
17:03
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17:18NTGAZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 716, 867 adet işlem
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17:17TKFEN
Yüzde 6.73 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 803, 545 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 24 artarak (% 0.90 ) 2, 842
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, COSMO, BJKAS, EGGUB, TMSN, SMRTG, DOGUB, VAKBN, PETUN, ALKA
-
17:16
ATSYH, SELVA, AKYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında