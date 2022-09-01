BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.09.2022 17:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRPTMKV82318_KESN_T0 TRFGDKM52317_KESN_T0
Sözleşme No
0A910DC200102783 0A910DC200204F94
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A910DC200102783 ve 0A910DC200204F94 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059385
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1210
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05993,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,06
|Açılış
|: 993,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2001
|18,2137
|% 0,16
|
|Euro
|18,1508
|18,1759
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,9563
|21,0614
|% -0,59
|
|Frank
|18,4762
|18,5875
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8312
|4,8554
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,50
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,89
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.694
|6.765
|-9,00
|
|Yarım
|3.262
|3.307
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-3,47
|