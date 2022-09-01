BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıGUBRF.E_PREP_T0-ON TAVHL.E_PREP_T0-ON YKBNK.E_PREP_T0-ON YKBNK.E_PREP_T1-ONSözleşme No0A910DC1000C65B6 0A910DC1000C91FE 0A910DC2000D694E 0A910DC2001214D9 0A910DC20012A7BCİşlemin Gerçekleşme Tarihi01/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 1 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A910DC1000C65B6 0A910DC1000C91FE 0A910DC2000D694E 0A910DC2001214D9 ve 0A910DC20012A7BC numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059389BIST