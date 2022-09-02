BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
02.09.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD120723T18_KESN_T0 TRT020926T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A9131820010FEA5 0A913182000A7F82
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9131820010FEA5 ve 0A913182000A7F82 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059684
BIST
17:123.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 79,66
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
17:1218,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:1218,2291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1243
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
17:121.002,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.002,80
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:10
|OYYAT
|25,30
|20.977.762
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.213.590
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|600.139.614
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.851.050
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.064.719
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.689.036
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,33
|96.000.452
|% -8,16
|
|DOGUB
|9,78
|14.974.595
|% -6,50
|
|PENTA
|388,80
|68.393.700
|% -5,95
|
|BTCIM
|30,00
|13.315.239
|% -5,66
|
|YKBNK
|7,87
|7.687.729.767
|% 3,96
|
|AKBNK
|13,03
|5.430.056.894
|% 9,96
|
|GARAN
|23,96
|4.938.395.690
|% 5,46
|
|ISCTR
|8,83
|4.157.848.077
|% 9,83
|
|HALKB
|8,95
|4.054.469.336
|% 5,05
|
|YKBNK
|7,87
|7.687.729.767
|% 3,96
|
|ISCTR
|8,83
|4.157.848.077
|% 9,83
|
|HALKB
|8,95
|4.054.469.336
|% 5,05
|
|EKGYO
|4,06
|1.846.596.921
|% 1,50
|
|AKBNK
|13,03
|5.430.056.894
|% 9,96
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2149
|18,2204
|% 0,13
|
|Euro
|18,2092
|18,2148
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,9633
|21,0684
|% 0,13
|
|Frank
|18,4991
|18,6106
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,13
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|67,00
|
|Tam
|6.760
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25TKNSA
Yüzde 6.19 oranında artışla 10.63 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 091, 179 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 3, 217 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 67, 858.00 milyon TL de
-
17:23VESTL
Yüzde 7.16 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 707, 810 adet işlem
-
17:22USAK
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 709, 534 adet işlem
-
17:21VESTL
Yüzde 6.62 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 495, 855 adet işlem