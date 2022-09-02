BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRD120723T18_KESN_T0 TRT020926T17_KESN_T0Sözleşme No0A9131820010FEA5 0A913182000A7F82İşlemin Gerçekleşme Tarihi02/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9131820010FEA5 ve 0A913182000A7F82 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059684BIST