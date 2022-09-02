Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

02.09.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD120723T18_KESN_T0 TRT020926T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A9131820010FEA5 0A913182000A7F82
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
02/09/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 2 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9131820010FEA5 ve 0A913182000A7F82 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059684


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:123.222
Değişim :  2,53% |  79,66
Açılış :  3.166  
Önceki Kapanış :  3.143  
En Yüksek
3.225 En Düşük
3.160
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 20.977.762 % 10,00  
KNFRT 10,57 26.213.590 % 9,99  
TSKB 5,95 600.139.614 % 9,98  
DYOBY 21,06 47.851.050 % 9,97  
HKTM 23,38 45.064.719 % 9,97  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Dolar 18,2149 18,2204 % 0,13  
Euro 18,2092 18,2148 % 0,61  
Sterlin 20,9633 21,0684 % 0,13  
Frank 18,4991 18,6106 % 0,26  
Riyal 4,8322 4,8564 % 0,13  
daha fazla
17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 15,71  
Altın Gr. 1.003 1.003 10,48  
Cumhuriyet 6.723 6.824 67,00  
Tam 6.760 6.811 46,00  
Yarım 3.294 3.330 23,00  
Çeyrek 1.652 1.664 11,00  
Gümüş.Ons 18,10 18,12 0,29  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 0,14  
B. Petrol 94,29 94,29 1,93  
Seans Raporu 17:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru