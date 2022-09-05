BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRD070432T17_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1Sözleşme No0A919C42000ED8B8 0A919C42000FABDF 0A919C42002201A8İşlemin Gerçekleşme Tarihi05/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A919C42000ED8B8 0A919C42000FABDF ve 0A919C42002201A8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060220BIST