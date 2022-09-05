BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.09.2022 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRD070432T17_KESN_T0 TRT180625T13_KESN_T1
Sözleşme No
0A919C42000ED8B8 0A919C42000FABDF 0A919C42002201A8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A919C42000ED8B8 0A919C42000FABDF ve 0A919C42002201A8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060220
BIST
17:533.364
En Yüksek
|Değişim
|: 4,39%
|| 141,50
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5318,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5318,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0192
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:531.003,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.003,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRDMD
|12,88
|2.743.573.346
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.933.676
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.990.409
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.603.828
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.164.057
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,70
|79.804.798
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,28
|218.670.390
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,00
|112.167.474
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|THYAO
|75,65
|9.463.638.782
|% 5,36
|
|EREGL
|30,98
|7.832.051.942
|% 9,94
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|4.588.157.580
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|ISCTR
|9,70
|4.419.496.625
|% 9,73
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9168
|21,0217
|% 0,13
|
|Frank
|18,4974
|18,6088
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de