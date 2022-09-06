BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.09.2022 17:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A91C20200259C6B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 6 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A91C20200259C6B numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060632
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05997,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,07
|Açılış
|: 997,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,06
|
|Euro
|18,0586
|18,0709
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9500
|21,0550
|% 0,11
|
|Frank
|18,4386
|18,5497
|% -0,45
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-7,09
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.753
|6.847
|35,00
|
|Yarım
|3.290
|3.342
|11,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-2,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
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17:56TSKB
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem