BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRDNVKA32317_KESN_T1 TRT120325T12_KESN_T1 TRT181023T19_KESN_T0 TRFTTLKA2214_KESN_T0Sözleşme No0A91E882001C085A 0A91E882002078DC 0A91E882000A91C8 0A91E88200133702İşlemin Gerçekleşme Tarihi07/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A91E882001C085A 0A91E882002078DC 0A91E882000A91C8 ve 0A91E88200133702 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061048BIST