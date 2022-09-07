BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.09.2022 16:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRDNVKA32317_KESN_T1 TRT120325T12_KESN_T1 TRT181023T19_KESN_T0 TRFTTLKA2214_KESN_T0
Sözleşme No
0A91E882001C085A 0A91E882002078DC 0A91E882000A91C8 0A91E88200133702
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A91E882001C085A 0A91E882002078DC 0A91E882000A91C8 ve 0A91E88200133702 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061048
BIST
16:443.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 23,09
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:4418,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:4418,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:44997,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 997,26
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ORGE
|12,98
|55.248.015
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.376.168
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.519
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|168.106.425
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.053.110
|% -9,97
|
|VKING
|7,10
|7.179.946
|% -7,07
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|180.340.827
|% -6,16
|
|YKBNK
|8,00
|6.936.339.760
|% -3,38
|
|THYAO
|75,05
|6.018.656.651
|% 1,90
|
|AKBNK
|15,11
|5.794.752.869
|% -2,95
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.376.168
|% 9,98
|
|SISE
|26,26
|4.181.158.691
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,96
|5.006.376.168
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,00
|6.936.339.760
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,11
|5.794.752.869
|% -2,95
|
|ISCTR
|10,26
|3.487.143.621
|% -2,56
|
|VAKBN
|10,78
|2.870.547.612
|% 6,94
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2342
|% 0,00
|
|Euro
|18,0758
|18,0858
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8164
|20,9208
|% -0,56
|
|Frank
|18,4881
|18,5995
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,35
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.755
|6.823
|-17,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|0,03
|
|B. Petrol
|89,18
|89,18
|-3,65
|