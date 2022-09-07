BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
07.09.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A91E882001674D9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A91E882001674D9 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061053
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1673
En Düşük
18,0019
18:051.003,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.003,94
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,13
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|48.291.709
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|5.010.958
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.808.328
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|170.867.549
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.660.565
|% -9,97
|
|VKING
|7,02
|7.754.779
|% -8,12
|
|FADE
|9,11
|214.050.013
|% -7,98
|
|ICBCT
|8,08
|283.719.708
|% -7,34
|
|THYAO
|74,70
|8.345.116.526
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,88
|8.285.955.997
|% -4,83
|
|AKBNK
|15,71
|7.833.992.181
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,87
|6.401.409.631
|% 7,98
|
|SISE
|26,26
|5.276.567.226
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,87
|6.401.409.631
|% 7,98
|
|YKBNK
|7,88
|8.285.955.997
|% -4,83
|
|AKBNK
|15,71
|7.833.992.181
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,38
|4.532.556.892
|% -1,42
|
|VAKBN
|10,66
|3.517.954.026
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2377
|% 0,02
|
|Euro
|18,1480
|18,1578
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,8402
|20,9447
|% -0,45
|
|Frank
|18,4930
|18,6044
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8369
|4,8612
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|10,63
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|89,71
|89,71
|-3,12
|