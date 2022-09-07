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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

07.09.2022 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
S-NORMAL_REPN_T0-ON
Sözleşme No
0A91E882001674D9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/09/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 7 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A91E882001674D9 numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061053


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Tam 6.767 6.860 20,00  
Yarım 3.297 3.351 12,00  
Çeyrek 1.654 1.678 6,00  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,29  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,15  
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