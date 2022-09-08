BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıVAKBN.E_PREP_T0-ON TSKB.E_PREP_T0-ON ISCTR.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A920B02001636C9 0A920B02000CC493 0A920B02000CCBF0 0A920B01000B5118 0A920B0200130CF3İşlemin Gerçekleşme Tarihi08/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A920B02001636C9 0A920B02000CC493 0A920B02000CCBF0 0A920B01000B5118 ve 0A920B0200130CF3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061605BIST