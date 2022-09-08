BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.09.2022 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
VAKBN.E_PREP_T0-ON TSKB.E_PREP_T0-ON ISCTR.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A920B02001636C9 0A920B02000CC493 0A920B02000CCBF0 0A920B01000B5118 0A920B0200130CF3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A920B02001636C9 0A920B02000CC493 0A920B02000CCBF0 0A920B01000B5118 ve 0A920B0200130CF3 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061605
BIST
17:173.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 48,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1718,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1718,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0235
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:171.001,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.001,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:17
|UNLU
|6,93
|49.237.458
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.345.714
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.317.494
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.023.191
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,84
|55.442.090
|% -4,61
|
|AKBNK
|15,32
|12.616.548.361
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,45
|10.904.533.009
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.799.031.819
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.842.130.228
|% 9,91
|
|GARAN
|24,14
|4.711.983.237
|% 0,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.904.533.009
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,91
|4.411.017.809
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,32
|12.616.548.361
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.842.130.228
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.176.991.835
|% 9,93
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2425
|% 0,15
|
|Euro
|18,2086
|18,2161
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8797
|20,9844
|% -0,41
|
|Frank
|18,6966
|18,8092
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8362
|4,8605
|% 0,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|