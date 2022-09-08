BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.09.2022 17:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180625T13_KESN_T1 TRD080223T19_KESN_T0
Sözleşme No
0A920B020008F8D6 0A920B02000F811C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A920B020008F8D6 ve 0A920B02000F811C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061619
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
18:0518,1914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0482
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,31
|Açılış
|: 1.001,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2408
|% 0,14
|
|Euro
|18,1820
|18,1914
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,24
|
|Frank
|18,6804
|18,7929
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-9,46
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.833
|-62,00
|
|Yarım
|3.290
|3.338
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,02
|
|B. Petrol
|88,97
|88,97
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem