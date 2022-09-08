BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT180625T13_KESN_T1 TRD080223T19_KESN_T0Sözleşme No0A920B020008F8D6 0A920B02000F811Cİşlemin Gerçekleşme Tarihi08/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 8 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A920B020008F8D6 ve 0A920B02000F811C numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061619BIST