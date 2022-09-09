BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.09.2022 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT180123T10_KESN_T1 TRD070432T17_KESN_T0
Sözleşme No
0A922E020020C9CB 0A922E020020B635 0A922E020007FA6A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A922E020020C9CB 0A922E020020B635 ve 0A922E020007FA6A numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062005
BIST
17:333.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 85,15
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:3318,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:3318,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1070
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:331.005,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.005,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GARAN
|26,18
|2.870.799.084
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.400.783.806
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.458.890
|% 9,98
|
|DESA
|27,98
|57.946.318
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,10
|41.985.033
|% -7,24
|
|MEDTR
|24,58
|33.021.066
|% -6,75
|
|MTRKS
|35,70
|48.850.976
|% -6,40
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|EREGL
|32,64
|7.980.355.830
|% 5,63
|
|THYAO
|73,55
|5.825.592.984
|% 0,75
|
|SISE
|26,30
|5.268.803.235
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,07
|5.055.197.911
|% 3,68
|
|YKBNK
|9,15
|8.891.998.232
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,98
|14.526.158.297
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.968.711.873
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.792.053.268
|% 9,95
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2356
|18,2423
|% 0,11
|
|Euro
|18,3294
|18,3364
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0443
|21,1498
|% 0,66
|
|Frank
|18,8933
|19,0071
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.762
|6.838
|9,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|