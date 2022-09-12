BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT200923T18_KESN_T1 TRT180123T10_KESN_T1 TRFTCMDK2235_KESN_T0 TRFTCMDK2235_KESN_T1 TRDZKVKA2215_KESN_T0Sözleşme No0A9298420027D6FE 0A929842002A2174 0A929842000F8253 0A929842000F8969 0A9298420015ABE4İşlemin Gerçekleşme Tarihi12/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9298420027D6FE 0A929842002A2174 0A929842000F8253 0A929842000F8969 ve 0A9298420015ABE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062375BIST