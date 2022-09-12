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BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

12.09.2022 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT200923T18_KESN_T1 TRT180123T10_KESN_T1 TRFTCMDK2235_KESN_T0 TRFTCMDK2235_KESN_T1 TRDZKVKA2215_KESN_T0
Sözleşme No
0A9298420027D6FE 0A929842002A2174 0A929842000F8253 0A929842000F8969 0A9298420015ABE4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar

Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A9298420027D6FE 0A929842002A2174 0A929842000F8253 0A929842000F8969 ve 0A9298420015ABE4 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062375


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RODRG 33,22 9.748.555 % 10,00  
QNBFB 49,50 1.481.065 % 10,00  
VKFYO 6,71 31.018.500 % 10,00  
AKBNK 17,51 11.849.393.047 % 9,99  
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Sterlin 21,2560 21,3626 % 0,88  
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Riyal 4,8347 4,8590 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 12,20  
Altın Gr. 1.014 1.014 7,01  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.819 6.875 46,00  
Yarım 3.322 3.359 21,00  
Çeyrek 1.666 1.681 12,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 0,95  
Gümüş Gr. 11,58 11,59 0,52  
B. Petrol 94,33 94,33 1,49  
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