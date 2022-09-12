BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.09.2022 17:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
ISGYO.E_PREP_T0-ON ENJSA.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A92984100118EE7 0A92984100155FC9 0A92984100155503
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92984100118EE7 0A92984100155FC9 ve 0A92984100155503 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062381
BIST
17:503.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 127,38
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5018,2323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5018,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1527
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:501.013,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.013,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VKFYO
|6,71
|30.793.105
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.608.677
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.177.772
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,02
|51.629.558
|% -9,16
|
|MEDTR
|23,62
|30.171.148
|% -7,37
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,50
|11.598.638.208
|% 9,92
|
|ISCTR
|12,67
|11.246.314.680
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,73
|7.487.050.471
|% 6,57
|
|EREGL
|33,40
|6.986.388.090
|% 2,90
|
|THYAO
|74,85
|6.752.973.953
|% 1,98
|
|EKGYO
|5,36
|5.656.995.005
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,67
|11.246.314.680
|% 1,85
|
|YKBNK
|9,73
|7.487.050.471
|% 6,57
|
|AKBNK
|17,50
|11.598.638.208
|% 9,92
|
|DOHOL
|5,72
|1.619.281.900
|% 4,76
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2323
|% -0,01
|
|Euro
|18,4640
|18,4688
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,2661
|21,3728
|% 0,93
|
|Frank
|19,0768
|19,1918
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8364
|4,8606
|% -0,04
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|12,69
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.810
|6.866
|37,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|17,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|2,05
|
Seans Raporu
17:50
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem