BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.09.2022 17:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TCELL.E_PREP_T0-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON ISGYO.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ON
Sözleşme No
0A92BDC20019A9A7 0A92BDC1001A3CF9 0A92BDC100194682 0A92BDC100171465 0A92BDC2000C2BD8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/09/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92BDC20019A9A7 0A92BDC1001A3CF9 0A92BDC100194682 0A92BDC100171465 ve 0A92BDC2000C2BD8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062762
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2622
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1865
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2451
18:051.000,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,27
|Açılış
|: 1.000,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2414
|18,2528
|% 0,21
|
|Euro
|18,2519
|18,2622
|% -1,01
|
|Sterlin
|20,9644
|21,0696
|% -1,26
|
|Frank
|18,9270
|19,0410
|% -0,56
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,84
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-10,02
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.756
|6.827
|-29,00
|
|Yarım
|3.292
|3.338
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|-1,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO