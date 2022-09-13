BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarPay Senedi Repo Pazarıİlgili İşlem SırasıTCELL.E_PREP_T0-ON BIMAS.E_PREP_T0-ON ISGYO.E_PREP_T0-ON VAKBN.E_PREP_T0-ONSözleşme No0A92BDC20019A9A7 0A92BDC1001A3CF9 0A92BDC100194682 0A92BDC100171465 0A92BDC2000C2BD8İşlemin Gerçekleşme Tarihi13/09/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A92BDC20019A9A7 0A92BDC1001A3CF9 0A92BDC100194682 0A92BDC100171465 ve 0A92BDC2000C2BD8 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062762BIST